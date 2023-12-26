طريف والقريات تسجلان أدنى درجات الحرارة اليوم الأرصاد : رفع درجة الإنذار على العاصمة المقدسة إلى الأحمر تعليق الدراسة المسائية في مدارس مكة والجموم وبحرة والكامل حساب المواطن : تعديلات لإثبات الاستقلالية تشمل جميع الأعمار الميزان التجاري السعودي يحقق فائضًا للشهر الـ38 على التوالي المرور يحدد إجراءات نقل اللوحات بين السيارات لنفس المالك الكيميائية السعودية تقرر توزيع 42.1 مليون ريال أرباحًا على المساهمين دله الصحية توزع 48.8 مليون ريال أرباحًا على المساهمين شخص يكشف مخطط عاملة منزلية لسرقة الأجهزة الذكية والمقتنيات الثمينة فتح القبول في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية
أكد برنامج حساب المواطن أن تعديلات إثبات الاستقلالية تشمل الأفراد المستقلين في جميع الأعمار.
وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال عبر منصة إكس إن تعديلات إثبات الاستقلالية للفرد المستقل تشمل جميع الأعمار ابتداءً من 18 سنة، حيث يجب إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.
وأوضحت أنه لمعرفة المستندات المطلوبة يمكن زيارة الموقع والدخول إلى تفاصيل الحساب من خلال ملف المستفيد ثم الدخول إلى المرفقات.
وفي وقت سابق أشار البرنامج إلى أنه لاستكمال عملية التسجيل كفرد مستقل لا بد من توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وفي حال عدم توفره يتم إضافته كتابع لدى رب الأسرة.
وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.