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ابتداءً من 18 سنة

حساب المواطن : تعديلات لإثبات الاستقلالية تشمل جميع الأعمار

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
حساب المواطن : تعديلات لإثبات الاستقلالية تشمل جميع الأعمار
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن أن تعديلات إثبات الاستقلالية تشمل الأفراد المستقلين في جميع الأعمار.

تعديلات إثبات الاستقلالية

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال عبر منصة إكس إن تعديلات إثبات الاستقلالية للفرد المستقل تشمل جميع الأعمار ابتداءً من 18 سنة، حيث يجب إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

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وأوضحت أنه لمعرفة المستندات المطلوبة يمكن زيارة الموقع والدخول إلى تفاصيل الحساب من خلال ملف المستفيد ثم الدخول إلى المرفقات.

وفي وقت سابق أشار البرنامج إلى أنه لاستكمال عملية التسجيل كفرد مستقل لا بد من توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وفي حال عدم توفره يتم إضافته كتابع لدى رب الأسرة.

ضوابط حساب المواطن

وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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