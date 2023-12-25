حساب المواطن : توفر مستندات الاستقلالية شرط التسجيل كمستقل

جدد حساب المواطن التأكيد على ضرورة توفر مستندات إثبات الاستقلالية للتسجيل كفرد مستقل في البرنامج.

مستندات إثبات الاستقلالية

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالًا من إحدى المتابعات قالت فيه : “أنا مطلقة وليس لدي أبناء وأسكن في منزل والدي هل أستحق الدعم؟

وردت عليها بالقول: في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانك معرفة المستندات المطلوبة منك من خلال الدخول الى حسابك ( ملف المستفيد – المرفقات).

وأضافت : لاستكمال عملية التسجيل لا بد من توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة.

ضوابط حساب المواطن

وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.