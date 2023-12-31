حساب المواطن : سيتم الإعلان عن أي تحديثات تخص الدعم الإضافي

كشف برنامج حساب المواطن أنه سيتم الإعلان عن أي تحديثات تخص الدعم الإضافي أو تخص البرنامج بشكل عام.

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالًا من أحد المتابعين قال فيه: “هل سيتم تمديد الدعم الإضافي؟” وردت عليه بالقول: تنفيذًا للتوجيه الكريم، الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات تخص البرنامج من خلال القنوات الرسمية للبرنامج.

الدعم الإضافي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بناء على ما رفعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

ويأتي تمديد الدعم الإضافي امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م، واستمر الدعم الإضافي حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م.

ضوابط حساب المواطن

وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.