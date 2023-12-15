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حساب المواطن : عدم تسجيل جميع التابعين يؤثر على الأهلية والاستحقاق

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
حساب المواطن : عدم تسجيل جميع التابعين يؤثر على الأهلية والاستحقاق
المواطن - فريق التحرير

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كشف حساب المواطن عن أهمية تسجيل المتقدم الرئيس لجميع التابعين وتحديث البيانات وفق آلية التسجيل والتحديث حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق.

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يسأل فيه عن موعد وإمكانية حذف أحد التابعين وردت عليه بالقول: “يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه ”

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تسجيل المطلقة

وفي شأن متصل قالت خدمة المستفيدين إنه بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان) وفي حال عدم وجود تابعين لا بد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

إيداع حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن أودع الأحد الماضي 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل للبرنامج عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 185 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالًا.

ضوابط جديدة

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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