Icon

موظفو مطار في إسبانيا سرقوا ساعات وهواتف ومجوهرات بمليوني يورو Icon أعراض سرطان الفم وعلاقته بالرائحة الكريهة Icon الهويش يُدير مباراة مانشستر سيتي وأوراوا Icon الجوف الزراعية تعلن توزيع أرباح بقيمة 7.5 مليون ريال Icon بانيغا في طريقه لمغادرة الشباب Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان .. وصول التوأم السيامي الإريتري أسماء وسمية إلى الرياض Icon حساب المواطن : عدم تطابق العنوان الوطني يؤثر على الأهلية والاستحقاق Icon 3 عروض أمام أنشيلوتي ويونايتد الأبرز Icon جيسوس يحسم إمكانية رحيله عن الهلال Icon سعود الطبية تجري أول عملية استئصال للمعدة بالمنظار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
حصاد اليوم

حساب المواطن : عدم تطابق العنوان الوطني يؤثر على الأهلية والاستحقاق

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
حساب المواطن : عدم تطابق العنوان الوطني يؤثر على الأهلية والاستحقاق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جدد حساب المواطن التأكيد على ضرورة تطابق العنوان الوطني المسجل لدى البرنامج مع البيانات المسجلة في عقد الإيجار حتى لا تتأثر الأهلية والاستحقاق للدعم.

تطابق العنوان الوطني

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس، قال فيه: “هل العنوان الوطني لازم مطابق لمكاني الحالي؟”.

قد يهمّك أيضاً
المرور : غرامة زيادة أبعاد الحمولة تصل 900 ريال

المرور : غرامة زيادة أبعاد الحمولة تصل 900 ريال

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن 17 وظيفة بعدة تخصصات

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن 17 وظيفة بعدة تخصصات

وردت عليه بالقول: “لا بد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الايجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك”.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء الاصطناعي لشيء مخيف
تكنولوجيا

أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5...

وظائف
منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد
السوق

منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد

السوق
رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين
آخر الاخبار

رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين

آخر الاخبار
ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على إكس
العالم

ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على...

العالم
الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة
الرياضة

الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة

الرياضة
القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

الرياضة
السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة الفلسطينيين في غزة
السعودية اليوم

السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه