حساب المواطن : عدم تطابق العنوان الوطني يؤثر على الأهلية والاستحقاق

جدد حساب المواطن التأكيد على ضرورة تطابق العنوان الوطني المسجل لدى البرنامج مع البيانات المسجلة في عقد الإيجار حتى لا تتأثر الأهلية والاستحقاق للدعم.

تطابق العنوان الوطني

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس، قال فيه: “هل العنوان الوطني لازم مطابق لمكاني الحالي؟”.

وردت عليه بالقول: “لا بد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الايجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك”.