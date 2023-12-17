حساب المواطن : عدم تطابق العنوان الوطني يؤثر على الأهلية والاستحقاق

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جدد حساب المواطن التأكيد على ضرورة تطابق العنوان الوطني المسجل لدى البرنامج مع البيانات المسجلة في عقد الإيجار حتى لا تتأثر الأهلية والاستحقاق للدعم.
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس، قال فيه: “هل العنوان الوطني لازم مطابق لمكاني الحالي؟”.
وردت عليه بالقول: “لا بد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الايجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك”.
وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.