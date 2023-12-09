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شروط الأهلية تؤكد ألا يكون المستفيد سجيناً

حساب المواطن: لا يتم صرف الدعم للسجين بأثر رجعي

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٤ مساءً
حساب المواطن: لا يتم صرف الدعم للسجين بأثر رجعي
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، أنَّ السجين لا تنطبق عليه الشروط المؤهلة لاستحقاق الدعم المقدم من البرنامج، وبالتالي لا يستحق الدعم بأثر رجعي.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على استفسار من سجين عمَّا إذا كان يحق له الحصول على جميع مستحقاته بأثر رجعي لظروفه الصحية من البرنامج.

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شروط الأهلية واستحقاق الدعم

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة “إكس”: “لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن، حيث من شروط الأهلية ألا يكون المستفيد سجينًا”.

وأضاف برنامج حساب المواطن: “وفي حال تمَّ التسجيل سيتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة”.

موعد الدفعة 73

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة 73 من الدعم في حسابات المستفيدين في موعدها المعتاد يوم العاشر من ديسمبر شاملا الدعم الإضافي وفق التوجيه الملكي الكريم.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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