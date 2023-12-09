أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو في دوري روشن حساب المواطن: لا يتم صرف الدعم للسجين بأثر رجعي متحدث الأرصاد: شتاء هذا العام سيكون دافئاً.. يبدأ فلكياً 22 ديسمبر القصاص من مواطن قتل آخر بطعنات سكين في حائل الاتفاق يسعى لضم كريستيان إريكسن حكام مباراتي اليوم في ختام الجولة الـ16 بدوري روشن انتصار وحيد يفصل الهلال عن رقم قياسي فيصل بن فرحان: ما يجري في غزة مذبحة لا مثيل لها الاتحاد يخشى مصير المغرب التطواني وشباب الأهلي إيلون ماسك يدعو إلى إقالة رئيس ديزني
أكد برنامج حساب المواطن، أنَّ السجين لا تنطبق عليه الشروط المؤهلة لاستحقاق الدعم المقدم من البرنامج، وبالتالي لا يستحق الدعم بأثر رجعي.
جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على استفسار من سجين عمَّا إذا كان يحق له الحصول على جميع مستحقاته بأثر رجعي لظروفه الصحية من البرنامج.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة “إكس”: “لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن، حيث من شروط الأهلية ألا يكون المستفيد سجينًا”.
وأضاف برنامج حساب المواطن: “وفي حال تمَّ التسجيل سيتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة”.
ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة 73 من الدعم في حسابات المستفيدين في موعدها المعتاد يوم العاشر من ديسمبر شاملا الدعم الإضافي وفق التوجيه الملكي الكريم.
وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.