نصائح مفيدة لمرضى التهاب الجيوب الأنفية في الشتاء إيداع 964 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر ديسمبر المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر السفينة الجاسوس كلمة السر في الهجمات على سفن البحر الأحمر توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق الأسبوع المقبل وظائف أكاديمية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حساب المواطن: لا يلزم تحديث البيانات في حال لم يطرأ أي تغيير عليها الأمر بالمعروف تواصل نشر محتوى “أحكام الرقية الشرعية” في الخرج وحوطة بني تميم مجلس الأمن يعرب عن بالغ القلق جراء تطور الأحداث في السودان الأول من نوعه عالمياً.. افتتاح مصنع لتقنيات البناء الحديثة المستدامة بالسعودية
أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يلزم المستفيد تحديث البيانات في حال لم يطرأ أي تغيير عليها.
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… هل ما يتم تداوله بشأن تحديث وإضافات بالحساب صحيحة أم إشاعات؟”.
وأجاب حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بقوله: “وعليكم السلام، عزيزي المستفيد، لا يلزمك التحديث في حال لم يطرأ أي تغيير على البيانات لديك، نسعد بخدمتك”.
وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.