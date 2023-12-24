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حساب المواطن: لا يلزم تحديث البيانات في حال لم يطرأ أي تغيير عليها

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
حساب المواطن: لا يلزم تحديث البيانات في حال لم يطرأ أي تغيير عليها
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يلزم المستفيد تحديث البيانات في حال لم يطرأ أي تغيير عليها.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… هل ما يتم تداوله بشأن تحديث وإضافات بالحساب صحيحة أم إشاعات؟”.

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حساب المواطن وتحديث البيانات

وأجاب حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بقوله: “وعليكم السلام، عزيزي المستفيد، لا يلزمك التحديث في حال لم يطرأ أي تغيير على البيانات لديك، نسعد بخدمتك”.

ضوابط حساب المواطن

وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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