القنوات الناقلة لـ مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان حساب المواطن لا يُحتسب ضمن دخل الضمان الاجتماعي لحظة انفجار شمسي هائل احذروا النوم بالعدسات اللاصقة لحظة وقوع انهيار أرضي بأحد جبال إيطاليا سلمان الفرج يرد على جيسوس بمقطع فيديو وصورة مثيرة للجدل 4 أرقام قياسية لـ آرسنال بعد الفوز على برايتون تشكيل مباراة ليفربول ضد مان يونايتد ضبط 10 مخالفين لتهريبهم 200 كجم من القات تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في عسير
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بأنه لا يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد من الضمان الاجتماعي، ولابد من إضافته كمصدر دعم عند استكمال بيانات الدخل.
وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.