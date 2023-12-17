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لابد من إضافته كمصدر دعم

حساب المواطن لا يُحتسب ضمن دخل الضمان الاجتماعي

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
حساب المواطن لا يُحتسب ضمن دخل الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بأنه لا يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد من الضمان الاجتماعي، ولابد من إضافته كمصدر دعم عند استكمال بيانات الدخل.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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