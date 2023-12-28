حساب المواطن: نعمل على تحسينات بالتطبيق وبالإمكان استخدامه لاحقًا

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أكد حساب المواطن أنه جارٍ العمل في التطبيق على بعض التحسينات حاليًا، وبالإمكان استخدام التطبيق لاحقًا.
وتابع البرنامج ردًا على شكاوى بشأن ظهور عطل في تطبيق حساب المواطن، أنه بإمكان الدخول إلى الحساب عن طريق البوابة الإلكترونية عبر الرابط هنا.
وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.