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حساب المواطن : يتم التحقق من البيانات بشكل دوري

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
حساب المواطن : يتم التحقق من البيانات بشكل دوري
المواطن - فريق التحرير

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أعاد حساب المواطن التأكيد على أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري للتأكد من استحقاق الأفراد للدعم.

جاء ذلك ردًا من خدمة المستفيدين على أحد الأشخاص لم يتم صرف الدعم له بسبب وصول الدخل الشهري إلى الحد المانع، إلا أنه استقال في وقت لاحق للدفعة السابقة.

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الحد المانع

وقالت خدمة المستفيدين : يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة، وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل سيتم التحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى، وأكد أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم.

دعم ريف

وفي سياق متصل أفاد البرنامج أنه لا يتم الإفصاح عن دعم ريف، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت على رب الأسرة شروط الأهلية وكان مستحق سيشمله الدعم.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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