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حساب المواطن يجيب على سؤال متى يتم الرد على المرفقات؟

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
حساب المواطن يجيب على سؤال متى يتم الرد على المرفقات؟
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج حساب المواطن عن الإجراءات التي يجب القيام بها بعد إرفاق المستندات المطلوبة بحسب كل حالة.

إدارة المرفقات

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالاً من أحد المتابعين يسأل فيه عن موعد الرد على المرفقات والإجراءات التي تلي ذلك وردت عليه بالقول: في حال تم إرفاق مستند يجب الانتظار حتى يتم الانتهاء من دراسة المستند والتحقق منه والرد بالقبول أو الرفض، ويمكن معرفة حالة المستند عن طريق حسابك (ملف المستفيد – إدارة المرفقات).

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عقد الإيجار الموثق

وفي شأن متصل قالت خدمة المستفيدين إنه في حال تم اختيار نوع المرفق “عقد إيجار ساري المفعول في منصة إيجار” ثم الضغط على أيقونة “حفظ” حيث يتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

ضوابط حساب المواطن

وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

 

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