حساب المواطن: يلزم تطابق العنوان الوطني للمستفيد مع عقد منصة إيجار

شدد برنامج حساب المواطن، على أهمية تطابق العنوان الوطني في حساب المستفيد في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بالمستفيد في سبل.

حساب المواطن والعنوان الوطني

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد عبر سحاب “خدمة المستفيدين”، استفسر بشأن مدى إلزامية تطابق العنوان الوطني بالعنوان الموجود في عقد الإيجار.

وأجاب حساب المواطن، بقوله: “وعليكم السلام ، لابد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، شدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وكذلك البدلات والعلاوات بكافة أنواعها.

وقالت خدمة المستفيدين، إنه يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه مشيرًا إلى أنه في حال وجود دخل للتابع لا بد من الإفصاح عنه من خلال أيقونة (ملف المستفيد، التابعين) وسيتم احتسابه من ضمن دخل الاسرة.

الإفصاح عن الدخل

وردت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس على عدة استفسارات حول الدخل مؤكدة أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات.

ضوابط حساب المواطن

وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.