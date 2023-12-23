في الدرعية.. أمسية شعرية للشعراء ابن مانع وعبيان وابن بتلاء حساب المواطن: يلزم تطابق العنوان الوطني للمستفيد مع عقد منصة إيجار سبب انضمام سواريز لإنتر ميامي الفتح يبحث عن فوز غائب من 6 مباريات محمد بن سلمان يتصدر استفتاء روسيا اليوم حول الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا في 2023 تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة علي معلول يستعيد بريقه بكأس العالم للأندية 2023 حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن دبلوماسية السعودية تبهر العالم والفخر يعتلي السعوديين السعودية أصبحت الصين الجديدة لمقتنصي فرص النمو
شدد برنامج حساب المواطن، على أهمية تطابق العنوان الوطني في حساب المستفيد في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بالمستفيد في سبل.
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد عبر سحاب “خدمة المستفيدين”، استفسر بشأن مدى إلزامية تطابق العنوان الوطني بالعنوان الموجود في عقد الإيجار.
وأجاب حساب المواطن، بقوله: “وعليكم السلام ، لابد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك، نسعد بخدمتك”.
وفي وقت سابق، شدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وكذلك البدلات والعلاوات بكافة أنواعها.
وقالت خدمة المستفيدين، إنه يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه مشيرًا إلى أنه في حال وجود دخل للتابع لا بد من الإفصاح عنه من خلال أيقونة (ملف المستفيد، التابعين) وسيتم احتسابه من ضمن دخل الاسرة.
وردت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس على عدة استفسارات حول الدخل مؤكدة أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات.
وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
وعليكم السلام ، لابد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الايجار في منصة ايجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر اهليتك واستحقاقك، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 19, 2023