حساب المواطن يوضح آلية استقطاع الدعم في حالة الابتعاث

أكد برنامج حساب المواطن، أن من حق المبتعث التسجيل في حساب المواطن والحصول على الدعم.

جاء ذلك في رد على استفسار بشأن مدى إمكانية تسجيل المبتعث من برنامج خادم الحرمين الشريفين لخارج المملكة بغرض الدراسة.

حساب المواطن ودعم المبتعث

وأجاب برنامج حساب المواطن عبر حسابه في منصة “إكس”، قائلاً: “بإمكانك التسجيل ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة”.

وأضاف: “وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي”.

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، تفاصيل الدفعة الـ 73 من الدعم لشهر ديسمبر الجاري.

حساب المواطن الدفعة الـ 73

وأوضح حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر ديسمبر.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن 75% من المستحقين تحصلوا على الدعم لشهر ديسمبر الجاري.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.