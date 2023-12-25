المروج الخضراء تكسو سهول وهضاب مكة المكرمة سكني: 6 شروط للتسجيل والحصول على الدعم حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا يوجد التعليم: اختبارات منتصف الفصل الدراسي تبدأ الأحد المقبل توقعات قوية لاكتتابات الشرق الأوسط في 2024 بعدما حققت 10.5 مليار دولار الهيئة الملكية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق تضاعف الاستخدام العالمي للعملة الصينية عقب الاتفاق التاريخي مع السعودية الجاسم: كل الخيارات السكنية للمشجعين السعوديين في قطر أثناء بطولة آسيا متاحة
أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود برسالة حالة الدفعة لا يوجد والتي تظهر لدى بعض المستخدمين.
وقال حساب المواطن : “إن حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم،حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa”.
وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.