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حساب المواطن يوضح حالات طلب المستندات

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
حساب المواطن يوضح حالات طلب المستندات
المواطن - فريق التحرير

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كشف حساب المواطن عن حالات طلب المستندات سواء عند التسجيل لأول مرة في البرنامج أو عند تحديث البيانات.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال من أحد المتابعين عبر منصة إكس: يتم طلب المستندات بناءً على البيانات المقدمة وحسب الحالة الاجتماعية، وسيتم طلب المستندات منه في حال الحاجة لها عبر أيقونة “إدارة المرفقات”

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وأضافت أنه في حال عدم وجود مرفقات مطلوبة بإمكانه الضغط على حفظ.

تسجيل المطلقة

وفي شأن متصل قالت خدمة المستفيدين إنه بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان) وفي حال عدم وجود تابعين لا بد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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