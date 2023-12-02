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حساب المواطن يوضح طريقة تحويل التابع إلى مستقل

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
حساب المواطن يوضح طريقة تحويل التابع إلى مستقل
المواطن - فريق التحرير

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كشف حساب المواطن عن الإجراءات التي يجب القيام بها حال رغبة التابع في التسجيل كفرد مستقل.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال حول تابع فقد الأهلية بعدما تحول إلى مستقل: إن التابع لا يلزمه حذف الحساب، وفي حال كانت حالة الأهلية لديه “غير مؤهل” يلزمه التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية.

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ويتم تقديم الاعتراض عن طريق تسجيل الدخول إلى الحساب ثم (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل وتقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت) بعد تحديث بياناته طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

موعد دفعة ديسمبر

وفي سياق متصل اشتكى البعض من ظهور حالة مؤهل وغير مستحق للدعم بسبب تجاوز الحد المانع وردت عليهم خدمة المستفيدين بالقول إنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر ديسمبر حتى الآن وفي حال صدرت نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 28/11/2023، وكان المستفيد مستحقًا للدعم سيشمله الدعم بتاريخ “10 ديسمبر”.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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