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حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل أبناء المسجون وزوجته الأجنبية

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ صباحاً
حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل أبناء المسجون وزوجته الأجنبية
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج حساب المواطن عن طريقة وإجراءات تسجيل أسرة المسجون وإضافة التابعين في حال كانت الزوجة أجنبية:

تسجيل حساب المواطن

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال أحد المتابعين عبر منصة إكس إنه بإمكان أكبر الأبناء التسجيل واختيار عائل الأسرة مسجون وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة ( بطاقة العائلة) ولا يتم إضافة الأب في هذه الحالة.

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وتابعت أنه في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان “أكبر الأبناء” رفع طلب عبر صوتك مسموع من خلال الرابط، برقم هويته.

الأرملة والمطلقة

وفي سياق متصل قالت خدمة المستفيدين إنه بإمكان الأرملة التسجيل وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانها معرفة المستندات المطلوبة من خلال الدخول إلى حسابها ( إدارة المرفقات ).

كما يمكن للمطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان) وفي حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية بإمكانها إرفاق “شهادة ميلاد الأبناء أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم.

ضوابط صرف الدعم

وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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