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حساب المواطن يوضح كيفية تسجيل عائلة فاقد الأهلية

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
حساب المواطن يوضح كيفية تسجيل عائلة فاقد الأهلية
المواطن - فريق التحرير

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جدد حساب المواطن التأكيد على طريقة استفادة عائلة فاقد الأهلية والمستندات الإضافية المطلوبة للتسجيل في البرنامج.

وردت خدمة المستفيدين على استفسار أحد الأشخاص حول تسجيل أخته كمستفيد رئيس لأن زوجها فاقد الأهلية بالقول:” المقصود بعائلة فاقد الأهلية، هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي وفي حال تم اختيار فئة العائل “عائل الأسرة فاقد أهلية” يتم إضافة رب الأسرة كتابع، ولا بد من إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية”.

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من جهة أخرى أكد البرنامج أنه يقوم  بمراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير على الضوابط والشروط.

موعد حساب المواطن

ومن المتوقع أن يتم إيداع الدفعة 73 من الدعم في حسابات المستفيدين يوم 10 ديسمبر الجاري شاملًا الدعم الإضافي بحسب التوجيه الملكي الكريم الذي تضمن استمرار صرف الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في ديسمبر الجاري.

استعلام نتائج الأهلية

وكان البرنامج أعلن في وقت سابق عن نتائج الأهلية لدفعة ديسمبر الجاري مشيرًا إلى أنه يمكن معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق ما يلي:

  • تسجيل الدخول إلى حسابك في البوابة الإلكترونية.
  • الانتقال إلى دراسة الأهلية.
  • الدخول إلى أسباب عدم أهلية العائل.

ضوابط جديدة

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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