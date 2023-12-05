الأمر بالمعروف تنشر برامجها التوعوية في الجمعيات الأهلية والمجمعات التجارية بالخرج تحذير : التغليف الحراري يبطل صكوك الملكية أمام المحاكم تداول السعودية تلغي إدراج شركة دور للضيافة حساب المواطن يوضح كيفية تسجيل عائلة فاقد الأهلية الأمن السيبراني يحذر من 3 ثغرات تهدد مستخدمي سامسونغ وأندرويد وهواوي المشي المتسارع يقي الأمراض ويرفع هرمون السعادة أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية ومركز الكوارث بمكة يحذر تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء بنسبة 2% لقطات مفزعة لغرق مدن بعد استضافتها مؤتمر كوب لتغير المناخ سبب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية عن دول الجوار
جدد حساب المواطن التأكيد على طريقة استفادة عائلة فاقد الأهلية والمستندات الإضافية المطلوبة للتسجيل في البرنامج.
وردت خدمة المستفيدين على استفسار أحد الأشخاص حول تسجيل أخته كمستفيد رئيس لأن زوجها فاقد الأهلية بالقول:” المقصود بعائلة فاقد الأهلية، هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي وفي حال تم اختيار فئة العائل “عائل الأسرة فاقد أهلية” يتم إضافة رب الأسرة كتابع، ولا بد من إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية”.
من جهة أخرى أكد البرنامج أنه يقوم بمراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير على الضوابط والشروط.
ومن المتوقع أن يتم إيداع الدفعة 73 من الدعم في حسابات المستفيدين يوم 10 ديسمبر الجاري شاملًا الدعم الإضافي بحسب التوجيه الملكي الكريم الذي تضمن استمرار صرف الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في ديسمبر الجاري.
وكان البرنامج أعلن في وقت سابق عن نتائج الأهلية لدفعة ديسمبر الجاري مشيرًا إلى أنه يمكن معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق ما يلي:
وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.