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حساب المواطن يوضح معنى حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
حساب المواطن يوضح معنى حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف
المواطن - فريق التحرير

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أعاد حساب المواطن توضيح المقصود بحالة الدفعة تحت الإجراء للصرف التي تظهر للمستفيدين بالتزامن مع إيداع الدفعة 73 من الدعم.

حالة الدفعة

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من متابع عبر منصة إكس يسأل فيه عن حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف وردت عليه بالقول:” حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف، تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء وسيستمر إيداع مبالغ الدعم حتى نهاية يوم الأحد، ولا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط.

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إيداع حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن أودع اليوم الأحد 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل للبرنامج عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 185 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريال.

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 74%، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.

حساب المواطن 

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