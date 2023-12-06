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حساب المواطن: 4 أيام على إيداع الدعم للدفعة الـ 73

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٤ مساءً
حساب المواطن: 4 أيام على إيداع الدعم للدفعة الـ 73
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه لم يتبق سوى 4 أيام فقط على إيداع الدعم للدفعة الـ 73 في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، المقبل، والذي يوافق 10 ديسمبر الجاري.

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استعلام نتائج الأهلية

وكان البرنامج أعلن في وقت سابق عن نتائج الأهلية لدفعة ديسمبر الجاري مشيرًا إلى أنه يمكن معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق ما يلي:

  • تسجيل الدخول إلى حسابك في البوابة الإلكترونية.
  • الانتقال إلى دراسة الأهلية.
  • الدخول إلى أسباب عدم أهلية العائل.

ضوابط جديدة

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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