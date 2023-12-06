حساب المواطن: 4 أيام على إيداع الدعم للدفعة الـ 73 أرقام مميزة لـ نادي النصر في آسيا مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف أمنية التأمينات: النظام لا يمنع المواطن من العمل في أكثر من وظيفة إطلاق ميزة التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية انطلاق الجولة الـ16 من دوري روشن غدًا حفل غنائي لـ تاليسكا في موسم الرياض النصر يتأهل بدون هزيمة للمرة الأولى بالأرقام.. تأثير فاشون ساكالا مع الفيحاء هذا الموسم عبدالرحمن غريب يتألق مع النصر في 2023
أكد برنامج حساب المواطن، أنه لم يتبق سوى 4 أيام فقط على إيداع الدعم للدفعة الـ 73 في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.
ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، المقبل، والذي يوافق 10 ديسمبر الجاري.
وكان البرنامج أعلن في وقت سابق عن نتائج الأهلية لدفعة ديسمبر الجاري مشيرًا إلى أنه يمكن معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق ما يلي:
وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.