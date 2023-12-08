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حشود غفيرة تتطلع شوقًا ولهفةً لزيارة الروضة الشريفة

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
حشود غفيرة تتطلع شوقًا ولهفةً لزيارة الروضة الشريفة
المواطن - فريق التحرير

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تتدافع الحشود الغفيرة التي جاءت من كل حدب وصوب تطلعًا وشوقًا ولهفةً من أجل زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي البقعة التي اصطفاها رسول الله.

وتأتي هذه الزيارة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها الجهات المختصة على مدار الساعة لخدمة المصلين والزوار الذين يقصدون المجلس النبوي.

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زيارة الروضة الشريفة

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، مواعيد تفويج حملة التصاريح للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.

وأوضحت الهيئة أن المواعيد تنقسم إلى فترتين للرجال وفترتين للنساء وهما:

  • الفترة الأولى: من 12.30 منتصف الليل إلى صلاة الفجر.
  • الفترة الثانية: من 11.30 صباحًا إلى صلاة العشاء
  • الفترة الأولى: من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحًا.
  • الفترة الثانية: من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 منتصف الليل.

 

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