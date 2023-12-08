حشود غفيرة تتطلع شوقًا ولهفةً لزيارة الروضة الشريفة

تتدافع الحشود الغفيرة التي جاءت من كل حدب وصوب تطلعًا وشوقًا ولهفةً من أجل زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي البقعة التي اصطفاها رسول الله.

وتأتي هذه الزيارة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها الجهات المختصة على مدار الساعة لخدمة المصلين والزوار الذين يقصدون المجلس النبوي.