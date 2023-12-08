حشود غفيرة تتطلع شوقًا ولهفةً لزيارة الروضة الشريفة

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تتدافع الحشود الغفيرة التي جاءت من كل حدب وصوب تطلعًا وشوقًا ولهفةً من أجل زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي البقعة التي اصطفاها رسول الله.
وتأتي هذه الزيارة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها الجهات المختصة على مدار الساعة لخدمة المصلين والزوار الذين يقصدون المجلس النبوي.
وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، مواعيد تفويج حملة التصاريح للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.
وأوضحت الهيئة أن المواعيد تنقسم إلى فترتين للرجال وفترتين للنساء وهما:
فيديو | البقعة التي اصطفاها رسول الله
حشود غفيرة جاءت من كل حدب وصوب تتطلع شوقًا ولهفةً من أجل زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي#الإخبارية pic.twitter.com/7EbSipoK6E
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2023