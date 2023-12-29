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حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا للصقور

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٣ مساءً
حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا للصقور
المواطن - فريق التحرير

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شهدت مسابقة كأس العُلا للصقور؛ التي ينظمها نادي الصقور السعودي بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حضورًا نسائيًّا لافتًا من السعوديات والزوار من عدة جنسيات أوروبية.

استقبال الزوار

واستقبلت قرية مغيراء للرياضات الأصيلة في محافظة العُلا، عددًا كبيرًا من الزوار من محبي وهواة الصقور، للاستمتاع بالمسابقات التي تتواصل على مدى تسعة أيام (من 28 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير المقبل)، إلى جانب عدد من الأنشطة المصاحبة للكأس.

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كأس العلا للصقور

وتأتي مسابقة كأس العلا للصقور، التي تعد الأكبر في العالم من حيث الجوائز المادية التي تصل إلى 60 مليون ريال، لتؤكد على مكانة المملكة الرائدة في مجال الصقارة، وإمكاناتها وجاهزيتها وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات على المستوى الدولي، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في الصقور، مع دعم استدامة الموروث العريق للصقارة في المملكة.

 

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