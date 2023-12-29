المودة تستهدف خدمة 75 ألف أسرة خلال 2024 محاورة شعرية بلون الزجل بين تركي الميزاني وشاعر لبناني حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا للصقور أصدقاء رواد الكشافة يختتمون البرنامج العملي للتأهيل البيئي تشكيل النصر المتوقع لمباراة التعاون أبها يتفوق على الرائد بهدفين في الشوط الأول وظائف شاغرة لدى شركة EY في 3 مدن وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي 3,9 ملايين موظف سعودي مسجل في سوق العمل للربع الثالث 2023 وظائف شاغرة في شركة التصنيع
شهدت مسابقة كأس العُلا للصقور؛ التي ينظمها نادي الصقور السعودي بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حضورًا نسائيًّا لافتًا من السعوديات والزوار من عدة جنسيات أوروبية.
واستقبلت قرية مغيراء للرياضات الأصيلة في محافظة العُلا، عددًا كبيرًا من الزوار من محبي وهواة الصقور، للاستمتاع بالمسابقات التي تتواصل على مدى تسعة أيام (من 28 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير المقبل)، إلى جانب عدد من الأنشطة المصاحبة للكأس.
وتأتي مسابقة كأس العلا للصقور، التي تعد الأكبر في العالم من حيث الجوائز المادية التي تصل إلى 60 مليون ريال، لتؤكد على مكانة المملكة الرائدة في مجال الصقارة، وإمكاناتها وجاهزيتها وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات على المستوى الدولي، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في الصقور، مع دعم استدامة الموروث العريق للصقارة في المملكة.