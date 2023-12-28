حظه يفلق الصخر.. ردود فعل الجماهير السعودية على قرعة أبطال آسيا

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2024 التي أجريت اليوم الخميس، عن مواجهة سعودية خالصة في منطقة الغرب.

الهلال يواجه سباهان

ويضرب النصر موعدًا مع الفيحاء السعودي، بينما يصطدم الهلال بسباهان أصفهان الإيراني، أمام الاتحاد فيواجه نافباخور الأوزبكي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القرعة، حيث تصدر هاشتاج قرعة أبطال آسيا منصة X (تويتر سابقا).

وقال أحد النشطاء عبر حسابه في X: “حظ النصر أقسم بالله يفلق الصخر، سيفوز ذهابا و إيابا و بالاحتياط (على الفيحاء)”.

وأضاف آخر يدعى “ناصر”: “احطها بذمتي.. أقسم بالله النصراوي أكثر واحد خايف من مواجهة الهلال”.

أما “بويكا” فقد نشر مقطع فيديو لاحتفال نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلا: “مروض آسيا كأني أشوفها قدامي (التتويج)، النصر بطلاً لكأس آسيا يارب يارب”.