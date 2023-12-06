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حفل غنائي لـ تاليسكا في موسم الرياض

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
حفل غنائي لـ تاليسكا في موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا عن مشاركته في حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

تاليسكا يُشارك في حفل

ونشر تاليسكا عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مقطع فيديو أثناء توقيعه على عقد إقامة الحفل الغنائي، وعلق باللغة العربية، قائلًا: “أنتظركم يوم الجمعة 15 ديسمبر الحالي، في البيج بيست.. حياكم الله”.

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تاليسكا
اللاعب البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

واعتاد تاليسكا صاحب الـ29 عامًا، على إقامة بعض الحفلات الموسيقية في البرازيل، وله اسم فني وهو “سبارك”، وسبق أن أصدر ألبومًا غنائيًا في عام 2022، وله العديد من الأغنيات المنفردة.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

النصر يستعد لمواجهة الرياض

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الرياض، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الرياض في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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