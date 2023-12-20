حقيقة اقتراب جوشوا كيميتش من أهلي جدة

يفكر نادي بايرن ميونخ الألماني في بيع نجمه الألماني جوشوا كيميتش للنادي الأهلي، وذلك في صيف عام 2024.

توماس توخيل

ويرغب توماس توخيل في بيع كيميتش صاحب الـ 28 عامًا من أجل تجديد وتطوير فريق البايرن بالفترة المقبلة.

وقال خالد بن عبدالعزيز الإعلامي الرياضي: إن فريق الراقي طلب بالفعل ضم كيميتش وأن إدارة النادي الألماني لا تمانع رحيل كيميتش.

ويرغب الراقي في تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات للمنافسة على البطولات في الفترة المقبلة.