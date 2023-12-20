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بايرن ميونخ لا يمانع رحيله

حقيقة اقتراب جوشوا كيميتش من أهلي جدة

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
حقيقة اقتراب جوشوا كيميتش من أهلي جدة
المواطن - محمد سمعه

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يفكر نادي بايرن ميونخ الألماني في بيع نجمه الألماني جوشوا كيميتش للنادي الأهلي، وذلك في صيف عام 2024.

توماس توخيل

ويرغب توماس توخيل في بيع كيميتش صاحب الـ 28 عامًا من أجل تجديد وتطوير فريق البايرن بالفترة المقبلة.

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جوشوا كيميتش - بايرن ميونخ - الأهلي

وقال خالد بن عبدالعزيز الإعلامي الرياضي: إن فريق الراقي طلب بالفعل ضم كيميتش وأن إدارة النادي الألماني لا تمانع رحيل كيميتش.

ويرغب الراقي في تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات للمنافسة على البطولات في الفترة المقبلة.

 

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