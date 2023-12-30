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بعد تعرضه للانتقادات مؤخرًا

حقيقة رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
حقيقة رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما حالة من الجدل بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

كريم بنزيما لن يرحل

وغاب كريم بنزيما عن التدريبات الجماعية للاتحاد خلال اليومين الماضيين، وسط حالة من الغضب الإعلامي والجماهيري ضده، ما أثار غموض بشأن مصيره مع الفريق.

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وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، نقلًا عن مصدر مقرب من بنزيما، أن النجم الفرنسي غاب عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @RMCsport

ومن جانبها، أشارت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، إلى أن الإدارة الاتحادية لا تنوي التفريط في كريم بنزيما بالميركاتو الشتوي، مؤكدة أن مسؤولي العميد لا يفكرون أيضًا في الاستغناء عنه بشكل عام.

ولفتت الشبكة الفرنسية، إلى أن كريم بنزيما صاحب الـ36 عامًا، لم يتفاوض للانتقال إلى أي فريق سعودي آخر في شهر يناير المقبل، كما تردد في الفترة الأخيرة.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

الانتقادات تحاصر بنزيما

وكان بنزيما قد تعرض لانتقادات كبيرة من الجماهير؛ لتراجع مستواه خاصة في مواجهة النصر التي خسرها الاتحاد بنتيجة 5\2، ما اضطره لغلق حسابه على “انستقرام”.

وشارك بنزيما في 20 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في جميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.

كريم بنزيما
كريم – المصدر @ittihad

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