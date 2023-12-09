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حكام مباراتي اليوم في ختام الجولة الـ16 بدوري روشن

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٤ مساءً
حكام مباراتي اليوم في ختام الجولة الـ16 بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم في ختام منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

حكام مباراتي اليوم

ويدير طاقم روسي بقيادة كيريل ليفنيكوف مباراة الأهلي ضد الرائد، ويساعده إيجور بولخوفيتين وأندريه فيريتيشكين، والحكم الرابع ممدوح آل شهدان، حكم الفيديو، فلاديمير موسكاليوف، ويساعده محمد وزي.

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الرئيس الروسي يغادر الرياض

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ويدير خالد الطريق مباراة الوحدة والأخدود في دوري روشن، ويساعده محمد العبكري وعبدالرحيم الشمري، وأحمد البركاتي حكمًا رابعًا، محمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مفرح آل حسن.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب الدوري قبل مباراتي اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ44 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه التعاون برصيد 31 نقطة، ثم الأهلي بـ30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد.

ويقع ضمك في المركز السادس بـ25 نقطة، بالتساوي مع الفتح والاتفاق، ثم الفيحاء والوحدة بـ19 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب والطائي، ثم الخليج والرياض بـ16 نقطة، الأخدود وأبها 13 نقطة، الرائد 12 نقطة والحزم 11 نقطة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @SPL

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