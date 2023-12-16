حكام مباراتي اليوم في دوري روشن السعودي

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهتي اليوم

ويدير رائد الزهراني، مباراة الرياض والخليج في دوري روشن السعودي، ويساعده مفرح الحسن وعبدالعزيز العبدالكريم، والحكم الرابع عبدالله الشهري، حكم الفيديو أحمد الرميخاني، ويساعده سعد السبيعي.

ويقود شكري الحنفوش، مباراة الاتفاق ضد التعاون، ويساعده محمد وزي وبليغ آل رمضان، سلطان عكيري حكمًا رابعًا، وسيكون سلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العبكري.

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ47 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه الأهلي برصيد 34 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون، ثم الاتحاد بـ28 نقطة، يليه ضمك بـ27 نقطة.

ويقع الفتح في المركز السابع بـ25 نقطة، ثم الاتفاق بـ24 نقطة، يليه الوحدة بـ22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيحاء، ثم الشباب برصيد 18 نقطة، يليه الطائي بـ17 نقطة، الخليج بـ16 نقطة، متساويًا مع الأخدود والرياض.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، ثم الرائد بـ13 نقطة، ويتذيل الحزم الترتيب بـ12 نقطة.