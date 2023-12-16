Icon

حكام مباراتي اليوم في دوري روشن السعودي Icon الكويت تعلن الحداد الرسمي 40 يوماً وإغلاق الدوائر الرسمية لثلاثة أيام Icon الشيخ مشعل الأحمد أميرًا للكويت.. حنكة سياسية وخبرات في القيادة Icon معاناة الاتحاد الدفاعية مستمرة Icon الإصابات أربكت حسابات غاياردو بمونديال الأندية 2023 Icon الملك سلمان وولي العهد: السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في الكويت أحزانهم Icon الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة Icon إصدار الإجازة المرضية عبر منصة صحة لا يحتاج لأي مقابل مادي Icon الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات Icon مساهمات نكودو تمنح ضمك 21 نقطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ17

حكام مباراتي اليوم في دوري روشن السعودي

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
حكام مباراتي اليوم في دوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهتي اليوم

ويدير رائد الزهراني، مباراة الرياض والخليج في دوري روشن السعودي، ويساعده مفرح الحسن وعبدالعزيز العبدالكريم، والحكم الرابع عبدالله الشهري، حكم الفيديو أحمد الرميخاني، ويساعده سعد السبيعي.

قد يهمّك أيضاً
مُطلق النار على الحيوان في جازان بقبضة الأمن

مُطلق النار على الحيوان في جازان بقبضة الأمن

فيصل الغامدي يخطف الأنظار بكأس العالم للأندية 2023

فيصل الغامدي يخطف الأنظار بكأس العالم للأندية 2023

ويقود شكري الحنفوش، مباراة الاتفاق ضد التعاون، ويساعده محمد وزي وبليغ آل رمضان، سلطان عكيري حكمًا رابعًا، وسيكون سلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العبكري.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ47 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه الأهلي برصيد 34 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون، ثم الاتحاد بـ28 نقطة، يليه ضمك بـ27 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ويقع الفتح في المركز السابع بـ25 نقطة، ثم الاتفاق بـ24 نقطة، يليه الوحدة بـ22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيحاء، ثم الشباب برصيد 18 نقطة، يليه الطائي بـ17 نقطة، الخليج بـ16 نقطة، متساويًا مع الأخدود والرياض.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، ثم الرائد بـ13 نقطة، ويتذيل الحزم الترتيب بـ12 نقطة.

الحزم ضد الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @alhazem_fc

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد صرف المستحقات
السعودية اليوم

التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد...

السعودية اليوم
غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا
السعودية اليوم

غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا

السعودية اليوم
تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران
المجتمع

تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا...

المجتمع
الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في...

السعودية اليوم
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار العريش
السعودية اليوم

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار...

السعودية اليوم
صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين دور العرض العالمية
الأزياء والموضة‎

صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين...

الأزياء والموضة‎
5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني
السعودية اليوم

5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه