حكام مباريات اليوم في دوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

ويدير طاقم لاتيفي بقيادة أندريس تريمانيس، مباراة الأخدود ضد الاتفاق بدوري روشن، ويساعده هارالدس جوديرمانيس وأليكساي سباسجونيكوفس، والحكم الرابع تركي هشلان، حكم الفيديو سيرجي كاراسيف ويساعده عيسى الخيبري.

ويتولى فيصل البلوي مهمة إدارة مباراة الفتح ضد الطائي، ويساعده محمد المطرودي وأحمد ودعاني، وسيكون مشعل الشهري حكمًا رابعًا، ومحمد الغامدي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عمر الجمل.

وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة الرائد ضد الوحدة بدوري روشن، للحكم سلطان عكيري، ويساعده سعيد المهدي وحمد الحركان، الحكم الرابع فريح الجلعود، عبدالله الخربوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مؤيد المسجن.

ويدير طاقم يوناني بقيادة أناستاسيوس سيديروبولس مباراة الشباب ضد التعاون، ويساعده بوليكنوريس كوستاراس، وديميترياديس لازاروس، الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، حكم الفيديو أرسطوتيليس ديامانتوبولوس ويساعده عبدالرحيم الشمري.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ41 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 30 نقطة، ثم الاتحاد بـ28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون، ثم الفتح بـ24 نقطة.

ويقع الاتفاق بالمركز السابع برصيد 23 نقطة، ثم ضمك بـ21 نقطة، يليه الفيحاء والوحدة برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب والرياض، ثم الطائي بـ14 نقطة، يليه الخليج وأبها بـ13 نقطة، الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 8 نقاط.