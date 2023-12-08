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ضمن منافسات الجولة الـ16

حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٢ مساءً
حكام مواجهات اليوم في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

فنزويلي لمباراة الطائي والهلال

ويدير طاقم تحكيم فنزويلي بقيادة ألكسيس هيريرا مباراة الطائي ضد الهلال، ويساعده لوبين توريالبا وألبرتو بونتي، والحكم الرابع رائد الزهراني، حكم الفيديو، الأرجنتيني جيرمان ديلفينو، ويساعده محمد الحنفوش.

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الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

حكام مباريات دوري روشن

وأسندت اللجنة بقية مباريات دوري روشن لحكام سعوديين، حيث يُدير عبدالله الحربي مباراة الخليج وأبها، ويساعده عمر الجمل وعماد عسكر، ومحمد الغامدي حكمًا رابعًا، وفريح الجلعود حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالعزيز البريه.

نادي الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

ويتولى سامي الجريس مسؤولية إدارة مباراة التعاون ضد الفيحاء، ويساعده سعد السبيعي وهشام الرفاعي، ومحمد أبوشقارة حكمًا رابعًا، محمد البريدي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعيد آل مهدي.

ويقود ماجد الشمراني مباراة النصر ضد الرياض، ويساعده بدر الشمراني وعيسى الخيبري، والحكم الرابع عبدالله الشهري، وعبدالله الخربوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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