حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن

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كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.
ويدير عبدالله الشهري، مباراة التعاون والفتح في دوري روشن السعودي، ويساعده بدر الشمراني وعماد عسكر، والحكم الرابع مشعل الشهري، عبدالرحمن السلطان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مؤيد المسجن.
ويتولى سامي الجريس مهمة إدارة مباراة الاتحاد ضد الرائد، ويساعده سعد السبيعي وسعد السبيعي، وسيكون محمد البريدي حكمًا رابعًا، محمد الهويش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.
وجاء جدول ترتيب الدوري قبل مباراتي اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ50 نقطة، ثم النصر بـ40 نقطة، يليه الأهلي بـ37 نقطة، ثم التعاون برصيد 34 نقطة، ثم ضمك بـ30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد.
ويقع الفتح بالمركز السابع بـ25 نقطة، ثم الاتفاق بـ24 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدة والخليج، يليه الفيحاء والأخدود بـ19 نقطة، ثم الشباب بـ18 نقطة، يليه الطائي بـ17 نقطة، ثم الرياض بـ16 نقطة، أبها بـ14 نقطة، الرائد 13 نقطة والحزم 12 نقطة.