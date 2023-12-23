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ضمن منافسات الجولة الـ18

حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

حكام مباراتي اليوم

ويدير عبدالله الشهري، مباراة التعاون والفتح في دوري روشن السعودي، ويساعده بدر الشمراني وعماد عسكر، والحكم الرابع مشعل الشهري، عبدالرحمن السلطان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مؤيد المسجن.

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تعادل ضمك والطائي سلبيًّا بالشوط الأول

تعادل ضمك والطائي سلبيًّا بالشوط الأول

التعاون - دوري روشن السعودي
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

ويتولى سامي الجريس مهمة إدارة مباراة الاتحاد ضد الرائد، ويساعده سعد السبيعي وسعد السبيعي، وسيكون محمد البريدي حكمًا رابعًا، محمد الهويش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب الدوري قبل مباراتي اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ50 نقطة، ثم النصر بـ40 نقطة، يليه الأهلي بـ37 نقطة، ثم التعاون برصيد 34 نقطة، ثم ضمك بـ30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد.

ويقع الفتح بالمركز السابع بـ25 نقطة، ثم الاتفاق بـ24 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدة والخليج، يليه الفيحاء والأخدود بـ19 نقطة، ثم الشباب بـ18 نقطة، يليه الطائي بـ17 نقطة، ثم الرياض بـ16 نقطة، أبها بـ14 نقطة، الرائد 13 نقطة والحزم 12 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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