حكم مباراة الاتحاد والأهلي المصري .. عاشق للبطاقات الصفراء والراقي فاز بصافرته

سيدير الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا مباراة الاتحاد والأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية مساء بعد غدٍ الجمعة، بعد إسناد المباراة له بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

إحصائيات عن حكم مباراة الاتحاد والأهلي

الحكم الفنزويلي صاحب الـ 40 عامًا، أدار 268 مباراة في مسيرته التحكيمية، منح خلالها 1300 بطاقة صفراء ومنح 48 بطاقة حمراء بسبب البطاقة الصفراء الثانية، وأشهر كذلك ما يقرب 41 بطاقة حمراء مباشرة، كما قام باحتساب 71 ركلة جزاء.

الحكم فالينزويلا أدار مباراتي “إنجلترا وأمريكا” و”فرنسا وبولندا” في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.

كما أدار فالينزويلا من قبل مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن موسم 2023/ 2024، حيث فاز الأهلي بنتيجة 3- 1.

وتنطلق المباراة مساء بعد غدٍ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجوهرة المشعة.

وتُعرض المباراة على قناة SSC1 HD بتعليق كل من المعلق فهد العتيبي والمعلق المصري مدحت شلبي.

وسبق لـ الاتحاد أن تقابل مع الأهلي في مونديال الأندية 2005 في اليابان، وفاز الاتحاد وقتها بهدف نجمه محمد نور.