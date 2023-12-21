حل لغز طائرة اختفت قبل 9 سنوات بـ227 راكباً

مضت أكثر من 9 سنوات على فاجعة الطائرة الماليزية التي فقدت قبالة سواحل جنوب أستراليا في 8 مارس 2014، دون أن تصل السلطات المعنية إلى أي معلومة حول مصيرها أو تعثر حتى على شيء من حطامها.

جناح الطائرة

وكشفت معلومات جديدة أن صياد أسترالي مخضرم، كيت أولفر، عثر على قطعة كبيرة من جناح طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة MH370.، حين كان يبحر بقاربه في أعماق البحار في سبتمبر أو أكتوبر من عام 2014، بعد أشهر قليلة من اختفاء الطائرة

وقال: “تمنيت لو أني لم أر هذا الشيء، ولكن هذا ما حصل، فلقد كان جناح الطائرة”.

مكان اكتشاف الطائرة

وأضاف الرجل، البالغ من العمر 77 عامًا، أنه يستطيع أن يعطي السلطات الأسترالية إحداثيات المكان الذي اكتشف فيه الجناح بعد أكثر من تسع سنوات من العثور عليه. وأوضح أن الدافع وراء كشف معلوماته الآن يعود إلى رغبته في مساعدة عائلات الركاب الضحايا الذين كانوا على متن تلك الرحلة المشؤومة.

وأردف أنه اتصل بهيئة السلامة البحرية الأسترالية (AMSA) بمجرد عودته إلى الميناء حينها قبل سنوات عديدة، لكن السلطات لم تعر اكتشافه أي اهتمام، وفق ما نقلت وسائل إعلام أسترالية.

حاوية شحن

في المقابل، رأى أحد المسؤولين الأستراليين أن الرجل عثر على الأرجح على جزء من حاوية شحن سقطت من سفينة روسية في المنطقة.

وكان أولفر عثر على ما قال إنه جناح الطائرة على بعد حوالي 55 كيلومترًا غرب بلدة روب في جنوب أستراليا، التي تعتبر منطقة صيد.

عمليات البحث عن الطائرة

يشار إلى أن عمليات البحث عن الطائرة المفقودة في جنوب المحيط الهندي، حيث يعتقد أنها سقطت، كانت انتهت في يناير 2027 دون التوصل إلى أي معلومة.

أتى ذلك، بعد أن كلف البحث المشترك الذي أجرته أستراليا وماليزيا والصين 200 مليون دولار.