حل مشكلة تعليق تطبيق حساب المواطن

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كشف برنامج حساب المواطن عن وجود بعض التحسينات في تطبيق حساب المواطن ما يصعب تسجيل الدخول لبعض المستخدمين.
جاء ذلك ردًا من حساب خدمة المستفيدين على استفسارات بشأن عدم مقدرة البعض فتح التطبيق الخاص بالبرنامج خلال الفترة الأخيرة.
وقالت خدمة المستفيدين : إنه يجري العمل على بعض التحسينات حاليًا، وبإمكان المستفيدين استخدام التطبيق لاحقًا ،علمًا أنه بإمكانهم الدخول إلى حساباتهم عن طريق البوابة الالكترونية عبر الرابط .
وفي سياق متصل قالت خدمة المستفيدين إنه بإمكان الأرملة التسجيل وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانها معرفة المستندات المطلوبة من خلال الدخول الى حسابها ( إدارة المرفقات ).
كما يمكن للمطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان) وفي حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية بإمكانها إرفاق “شهادة ميلاد الأبناء أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم.
وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.