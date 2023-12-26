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حمدالله يسجل هدفًا مميزًا لـ الاتحاد ورونالدو يرد بالتعادل

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
حمدالله يسجل هدفًا مميزًا لـ الاتحاد ورونالدو يرد بالتعادل
المواطن - فريق التحرير

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نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في افتتاح التسجيل لنادي الاتحاد في شباك النصر، وذلك بعد مرور 13 دقيقة من عمر الشوط الأول.

وراوغ حمدالله لاعبين في دفاعات النصر ليسكنها في الشباك بطريقة جميلة.

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ونجح بعدها البرتغالي رونالدو في إحراز التعادل للعالمي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ19.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

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