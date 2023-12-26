أب يطعن زوجته ويخنق أطفاله في جريمة مروعة تهز باريس 4 أهداف لندوة دور المعلم في الكشف عن الطلاب الموهوبين غدًا تاليسكا يُعزز من تقدم النصر بالهدف الثاني حمدالله يسجل هدفًا مميزًا لـ الاتحاد ورونالدو يرد بالتعادل أوتافيو: طريقة لعبي لم تُغضب المنافسين في السعودية .. وهذا مصيري بعد مغادرة النصر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعداته في غزة رادار جدة: تكوّنات رعدية على السواحل وداخل البحر لحظة إنقاذ العشرات من حريق مول تجاري في ألبانيا التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والنصر خطوات تقديم شكوى على مكتب أو شركة الاستقدام عبر مساند
نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في افتتاح التسجيل لنادي الاتحاد في شباك النصر، وذلك بعد مرور 13 دقيقة من عمر الشوط الأول.
وراوغ حمدالله لاعبين في دفاعات النصر ليسكنها في الشباك بطريقة جميلة.
ونجح بعدها البرتغالي رونالدو في إحراز التعادل للعالمي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ19.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
هدددددف!⚽
رونالدو يعادل النتيجة للنصر⚽️🔥
الاتحاد 1 × 1 النصر
#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/np9emuuUFV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2023
هدددددف!⚽
أول أهداف الكلاسيكو.. حمدالله ⚽🔥
الاتحاد 1 × 0 النصر
#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/l6ZwIgwpUu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2023