خالد الفيصل لـ سعود بن مشعل: الاستماع لمطالب الأهلي وتذليل الصعوبات

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في منزل سموه بجدة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وذلك فور وصوله إلى المنطقة لمباشرة مهام عمله.

وفي بداية اللقاء هنأ أمير منطقة مكة المكرمة سمو نائبه بثقة ولاة الأمر- أيدهم الله وحفظهم- والتي اقتضت تعيينه نائبًا لأمير المنطقة، مؤكدًا سموه عظم الأمانة وشرف المسؤولية لاسيما وأن المنطقة تحتضن أقدس بقاع الأرض ومهوى أفئدة المسلمين، ما يحتّم على الجميع العمل الدائم لخدمة ضيوف الرحمن وبذل قصارى الجهد من أجل راحتهم والتسهيل عليهم.

مواكبة توجيهات القيادة

ونوه الأمير خالد الفيصل إلى أهمية مواكبة توجيهات القيادة الرامية لتحقيق التنمية في مختلف محافظات المنطقة، مؤكدًا على ضرورة الالتقاء بالأهالي والاستماع لمطالبهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وختم سموه حديثه بالدعاء أن يحفظ الله قيادة هذه البلاد، وأن يُمدّ الأمير سعود بن مشعل بالعون والتوفيق لما فيه خير المنطقة وسكانها وقاصديها.

فيما أعرب نائب أمير منطقة مكة المكرمة عن عظيم شكره ووافر امتنانه للأمير خالد الفيصل على توجيهاته التي تصب في مصلحة المنطقة وإنسانها، مشيدًا سموه بما تحقق في المنطقة من نهضة شاملة بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود الذي تلقاه من ولاة الأمر- حفظهم الله- والمتابعة من لدن سموه الكريم لكافة الأعمال بالمنطقة، مؤكدًا عزمه على تحقيق تطلعات القيادة وآمال وطموحات أبناء وزوار المنطقة.