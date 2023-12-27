خالد بن سعود يصل تبوك لمباشرة مهام عمله وفهد بن سلطان في استقباله

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء، بالصالة الملكية بمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائبَ أمير منطقة تبوك، الذي وصل للمنطقة لمباشرة مهام عمله بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لأمير منطقة تبوك.

لقطات من الاستقبال

ونشرت إمارة منطقة تبوك عبر منصة إكس، لقطات من استقبال الأمير فهد بن سلطان لنائبه الأمير خالد بن سعود.

وكان قد صدر أمر ملكي بتعيين الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة.