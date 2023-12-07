وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف وظائف شاغرة بشركة تبوك الدوائية سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد الاتفاق خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الأمريكي ضمك يتألق ويعبر الاتحاد بثلاثية إقامة 8 أشواط نهائية للدوليين وشوطين بالمزاد الدولي لمهرجان الصقور الحزم يستعيد توازنه بثنائية ضد الفتح ولي العهد يطلق المخطط الحضري والعلامة التجارية لمدينة القدية عبدالإله العمري نصراوي حتى 2028
استعرض وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي.
وقال الأمير خالد بن سلمان في تدوينة له عبر منصة إكس، مساء اليوم الخميس: إنه بحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي والجهود المبذولة تجاهها.