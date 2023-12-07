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بحثا الأوضاع الراهنة وتطوراتها

خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الأمريكي

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ مساءً
خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

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استعرض وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي.

الأوضاع الراهنة

وقال الأمير خالد بن سلمان في تدوينة له عبر منصة إكس، مساء اليوم الخميس: إنه بحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي والجهود المبذولة تجاهها.

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