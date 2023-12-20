Icon

المحكمة العليا في كولورادو تمنع ترامب من الترشح لرئاسة أمريكا Icon سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ246 ريالاً Icon خالد بن سلمان يستعرض العلاقات مع نظيره الفرنسي ويشهدان توقيع خطة التعاون العسكري Icon موعد مباراة برشلونة ضد ألميريا والقنوات الناقلة Icon 7 خطوات لـ الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر أبشر Icon مارسيلو يحتفل بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية مع عائلته في جدة Icon التعادل يحسم مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي Icon لكل أسرة سعودية طبيب وممرض خاص بها Icon نجم ريال مدريد يقترب من الاتحاد مقابل 15 مليون يورو سنويًّا Icon موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023 والقناة الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال زيارته الرسمية إلى باريس

خالد بن سلمان يستعرض العلاقات مع نظيره الفرنسي ويشهدان توقيع خطة التعاون العسكري

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ صباحاً
خالد بن سلمان يستعرض العلاقات مع نظيره الفرنسي ويشهدان توقيع خطة التعاون العسكري
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل معالي وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو، بمقر المتحف الوطني العسكري الفرنسي (ليزانفاليد) في العاصمة الفرنسية باريس، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية فرنسا.

قد يهمّك أيضاً
“تنمية الحياة الفطرية” يسجل أول توثيق لحيوان الزبابة الظفارية

“تنمية الحياة الفطرية” يسجل أول توثيق لحيوان الزبابة الظفارية

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل كاليدونيا

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل كاليدونيا

وفور وصول سمو وزير الدفاع أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية بساحة التشريفات، استُعرض فيها حرس الشرف، وعُزف السلام الوطني للبلدين، ثم التقطت الصورة التذكارية مع سموه.
بعد ذلك، عقد سمو وزير الدفاع ومعالي وزير القوات المسلحة الفرنسية جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره، ورؤية البلدين المشتركة لأمن المنطقة واستقرارها.
كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب جلسة المباحثات، شهد سمو وزير الدفاع ومعالي وزير القوات المسلحة الفرنسية توقيع مشروع خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية.

وفي ختام الزيارة، دون سموه كلمة في الكتاب الذهبي لمكتب معالي وزير القوات المسلحة الفرنسية.
حضر جلسة المباحثات معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في باريس وبيرن العميد الركن إبراهيم بن ناصر المطوع.

كما حضرها من الجانب الفرنسي معالي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفرنسية الفريق الأول تييري بوركار، والمفوض العام للتسليح إيمانويل كيفا، ومدير المكتب العسكري لمعالي وزير القوات المسلحة الفرنسية الفريق فانسون جيرو، والمستشار الدبلوماسي لمعالي الوزير فانسون براكوني، والمستشار الصناعي لمعالي الوزير كليماو لو جوليك.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خالد بن سلمان يدشن جلالة الملك جازان أول سفينة يُستكمل بناء منظوماتها بالسعودية
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يدشن جلالة الملك جازان...

السعودية اليوم
الأنفلونزا تسبب أعراضًا طويلة المدى تشبه كورونا
صحة وطب‎

الأنفلونزا تسبب أعراضًا طويلة المدى تشبه كورونا

صحة وطب‎
لا أهداف في مباراة الأهلي ضد سموحة
الرياضة

لا أهداف في مباراة الأهلي ضد سموحة

الرياضة
سالم الدوسري الصفقة التي يتمناها منصور البلوي للاتحاد
آخر الاخبار

سالم الدوسري الصفقة التي يتمناها منصور البلوي...

آخر الاخبار
أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية
العالم

أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية

العالم
هيئة النقل تطلق أول شاحنة هيدروجينية في السعودية
السعودية اليوم

هيئة النقل تطلق أول شاحنة هيدروجينية في...

السعودية اليوم
سبب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية عن دول الجوار
السعودية اليوم

سبب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية عن...

السعودية اليوم
ياسين بونو يسعى لكسر رقم غروهي
الرياضة

ياسين بونو يسعى لكسر رقم غروهي

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه