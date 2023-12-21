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زار الفرقاطة الفرنسية شوفالييه بول

خالد بن سلمان يشهد تمرين الدفاع الجوي مع طائرات الرافال

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
خالد بن سلمان يشهد تمرين الدفاع الجوي مع طائرات الرافال
المواطن - واس

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زار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم، الفرقاطة الفرنسية «شوفالييه بول» في البحر الأبيض المتوسط جنوب فرنسا. وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو.

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بعد ذلك أُجريت مراسم استقبال رسمية، جرى خلالها استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الوطني للبلدين.
وشهد سمو وزير الدفاع تمرين الدفاع الجوي بمشاركة عدد من طائرات الرافال، وقُدم أثناء التمرين لسموه شرحٌ تضمن قدراتها الدفاعية وإمكانياتها، وما تحتويه من تقنيات وتجهيزات متطورة ومتقدمة، ثم توجه إلى برج القيادة في الفرقاطة، ودون كلمة في سجل زوار الفرقاطة.

بعدها اطلع سموه من مركز عمليات الفرقاطة على كيفية إدارة المناورات البحرية والتواصل مع الوحدات الجوية والسطحية وتحت السطحية.

رافق سمو وزير الدفاع خلال الزيارة معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وقائد الأسطول

الغربي اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في باريس وبيرن العميد الركن ناصر ب  ن إبراهيم المطوع.

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