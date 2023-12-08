ختام الجولة الـ16 بدوري روشن بمباراتين غدًا

تُختتم منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد السبت، بمواجهتين، وسط صراع قوي لتحقيق الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

مباراة الأهلي ضد الرائد

وتنطلق مباراتا الغد في دوري روشن السعودي، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الرائد، عند الساعة السادسة مساء، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، لتعزيز تواجده في المركز الثالث، فيما يأمل الرائد العودة بنقاط المباراة، والابتعاد عن المراكز الأخيرة المهددة بالهبوط.

الوحدة والأخدود بدوري روشن

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره الأخدود، عند الساعة التاسعة مساء الغد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ16.

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستعادة توازنه في الدوري، وتحقيق الفوز خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يسعى الأخدود لتحقيق الفوز الثاني تواليًا ومواصلة التقدم.