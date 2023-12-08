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الأهلي يُلاقي الرائد

ختام الجولة الـ16 بدوري روشن بمباراتين غدًا

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٢ مساءً
ختام الجولة الـ16 بدوري روشن بمباراتين غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تُختتم منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد السبت، بمواجهتين، وسط صراع قوي لتحقيق الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

مباراة الأهلي ضد الرائد

وتنطلق مباراتا الغد في دوري روشن السعودي، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الرائد، عند الساعة السادسة مساء، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

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ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، لتعزيز تواجده في المركز الثالث، فيما يأمل الرائد العودة بنقاط المباراة، والابتعاد عن المراكز الأخيرة المهددة بالهبوط.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

الوحدة والأخدود بدوري روشن

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره الأخدود، عند الساعة التاسعة مساء الغد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ16.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستعادة توازنه في الدوري، وتحقيق الفوز خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يسعى الأخدود لتحقيق الفوز الثاني تواليًا ومواصلة التقدم.

الأخدود - دوري روشن
لاعبو الأخدود – المصدر @ALAKHDOUD

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