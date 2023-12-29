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الاتحاد يُلاقي الطائي والنصر يصطدم بالتعاون

ختام الجولة الـ19 من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
ختام الجولة الـ19 من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تُختتم منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد السبت، بـ4 مواجهات، وسط صراع قوي من الفرق لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

موعد مباريات الغد

وتُقام مباراتان، عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الفتح ضد الأخدود على ملعب نادي الفتح، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.

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هدية تنتظر لاعبي الاتحاد في حال الفوز على النصر

هدية تنتظر لاعبي الاتحاد في حال الفوز على النصر

وفي ختام منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، يواجه الشباب فريق الوحدة على ملعب نادي الشباب في الرياض، ويلعب التعاون ضد النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، عند الساعة التاسعة مساء.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن بعد نتائج مباريات اليوم الأول بالجولة الـ19، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 50 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، ثم الأهلي برصيد 37 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الاتحاد والفتح برصيد 28 نقطة، ثم الاتفاق بـ25 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، يليه الخليج برصيد 22 نقطة، ثم الفيحاء، الأخدود والرياض بـ19 نقطة.

ويحتل الشباب المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، ثم الطائي بـ17 نقطة، يليه الرائد برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 13 نقطة.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @SPL

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