خرائط الطقس : أمطار ورياح نشطة على حائل

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار مصحوبة بغبار يحد الرؤية على منطقة حائل داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات المرتبطة بالأحوال الجوية.

أمطار حائل

وقال المركز : تشهد أجزاء من منطقة حائل هطول أمطار متوسطة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار لأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على خليج العقبة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.