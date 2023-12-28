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في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي

خسارة ثقيلة لـ إيفرتون ضد مان سيتي بثلاثية

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ صباحاً
خسارة ثقيلة لـ إيفرتون ضد مان سيتي بثلاثية
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة إيفرتون ضد مان سيتي مساء الأربعاء، بفوز فريق مانشستر سيتي بنتيجة 3- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

إيفرتون ضد مان سيتي

وكان اللاعب جاك هاريسون سجل الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة الـ29، ثم سجل مانشستر سيتي 3 أهداف في الشوط الثاني عبر كل من الإنجليزي فيل فودين والأرجنتيني جوليان ألفاريز والبرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقائق الـ 54 والـ65 والـ87.

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وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد مانشستر سيتي 37 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز الـ17.

إيفرتون ضد مان سيتي

وكانت مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أول أمس الثلاثاء بفوز نوتنغهام فورست على نيوكاسل يونايتد بثلاثية لهدف، وفاز لوتون تاون على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدفين، وفاز بورنموث على فولهام بثلاثية دون رد، وفاز ليفربول على بيرنلي بثنائية دون رد، وفاز مانشستر يونايتد على أستون فيلا بنتيجة 3- 2.

وفي مباريات الأمس، فاز تشيلسي على كريستال بالاس بنتيجة 2- 1، وفاز وولفرهامبتون على برينتفورد بنتيجة 4- 1، وفاز مانشستر سيتي على إيفرتون بنتيجة 3-1.

وفي اليوم، تُقام مباراتا “برايتون ضد توتنهام” و”آرسنال ضد وست هام يونايتد”.

إيفرتون ضد مان سيتي

 

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