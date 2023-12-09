خسارة ثقيلة لـ البايرن ضد فرانكفورت

انتهت مباراة البايرن ضد فرانكفورت، بفوز فريق آينتراخت فرانكفورت بخماسية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

البايرن ضد فرانكفورت

وسجل فريق فرانكفورت 3 أهداف في الدقائق الـ 12 والـ31 والـ36 عبر كل من المصري عمر مرموش وإريك إبيمبا وهوجو لارسون، بينما سجل جوشوا كيميش الهدف الوحيد لـ بايرن ميونخ في الدقيقة الـ44.

وفي الشوط الثاني من مباراة البايرن ضد فرانكفورت، سجل فريق فرانكفورت هدفين عبر كل من إبيمبا وكتاوف في الدقيقتين الـ 50 والـ60، ليخسر بايرن ميونخ بنتيجة ثقيلة قوامها 5-1.

وبعد المباراة، أصبح رصيد فريق فرانكفورت 21 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 32 نقطة في المركز الثاني.

مباريات الجولة الـ14 من الدوري الألماني

وكانت مباريات الجولة الـ14 من الدوري الألماني، بدأت بداية من أمس بفوز هوفنهايم على نادي بوخوم بثلاثية لهدف، بينما في مباريات اليوم، فاز فيردر بريمن على أوجسبورج بثنائية دون رد، بينما فاز فرايبورج على فولفسبورج بهدف نظيف، وفاز آينتراخت فرانكفورت على بايرن ميونخ بخماسية لهدف، بينما فاز يونيون برلين على بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية لهدف.

وفاز هايدنهايم على دارمشتات بثلاثية لهدفين.

بينما تُختتم مباريات اليوم بلقاء بين بوروسيا دورتموند ولايبزيج في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وتُختتم غدًا الأحد مباريات الجولة الـ 14 بمباراتين وهما ” شتوتجارت ضد باير ليفركوزن” و ” كولن ضد ماينز”.