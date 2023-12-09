خسارة كريستال بالاس ضد ليفربول بثنائية

انتهت مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول عصر اليوم، بفوز فريق ليفربول بنتيجة 2-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كريستال بالاس ضد ليفربول

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولكن في الشوط الثاني، نجح جون فيليب في إحراز الهدف الأول لفريق كريستال بالاس من ركلة جزاء في الدقيقة الـ57.

وقاتل فريق ليفربول لينجح في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ77.

وواصل الريدز ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب الإنجليزي هارفي إليوت في الدقيقة الـ91.

وبعد المباراة، أصبح رصيد ليفربول 37 نقطة في المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الـ14.

وكانت مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول أُقيمت على ملعب سيلهرست بارك معقل نادي كريستال بالاس.

مباريات السبت في الدوري الإنجليزي

وبعد نهاية مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول، تُقام حاليًا مباريات ” مانشستر يونايتد ضد بورنموث” و ” شيفيلد يونايتد ضد برينتفورد” و ” وولفرهامبتون ضد نوتنغهام فورست” و ” برايتون ضد بيرنلي”، بينما في الثامنة والنصف مساءً تُقام مباراة أستون فيلا وآرسنال.

وفي الغد، تُقام مباريات ” إيفرتون وتشيلسي” و ” فولهام ضد وست هام يونايتد” و ” لوتون تاون ضد مانشستر سيتي” في الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما في السابعة والنصف مساءً، تقام مباراة نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير.