Icon

وظائف شاغرة في فروع Baker Hughes Icon المقصود بالدفعة المرتجعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي Icon بعد إهدار فرص كثيرة .. لا أهداف بالشوط الأول بين الهلال والنصر Icon وظائف شاغرة في العليان القابضة Icon خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية Icon الهلال يُهدر 4 أهداف في شباك النصر خلال 13 دقيقة Icon فيديو مشاركة النمر الأكل مع أشخاص تم تصويره خارج السعودية Icon الحضور الجماهيري يُحفز نجوم الهلال والنصر في عمليات الإحماء Icon ماذا سيحدث لـ ملعب الملك فهد بعد ديربي الهلال والنصر ؟ Icon إطلاق أكبر مبادرة لإثراء تجربة زائري المسجد النبوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
فيه الانقلاب الشتوي الفلكي

خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الجمعة هو أيام شهر ديسمبر الذي يعتبر آخر شهر من شهور السنة الميلادية 2023، ومدته 31، ويوافق بالهجري من 17 جمادى الأولى، ويستمر حتى 18 جمادى الآخرة 1445هـ.

خصائص ديسمبر

وتابع الحصيني في تدوينة له عبر منصة إكس: خصائص ديسمبر المناخية وفقًا لحساب الأرصاد العالمية يعتبر بداية شهر ديسمبر بداية لفصل الشتاء في شمال الكرة الأرضية، الثلث الأول منه تقريبًا من الوسم، وهو من أشهر الشتاء والأمطار في المملكة والخليج العربي.

قد يهمّك أيضاً
مساند: لا يمكن استرداد رسوم التأشيرة حال هروب العامل

مساند: لا يمكن استرداد رسوم التأشيرة حال هروب العامل

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

وأضاف: في السابع منه تبدأ المربعانية وهي البداية الفعلية للشتاء، النجم الأول من المربعانية حكمًا وفعلًا امتداد للوسم، وفيه الانقلاب الشتوي الفلكي في شمال الأرض بتعامد أشعة الشمس وفقًا لحركة الشمس الظاهرية على مدار الجدي في 21 – 22 ديسمبر، ويستمر زيادة الليل على حساب النهار ثم يتساوى الليل والنهار مع تقدم الأيام ومتوقع أن يوافق هذا العام حالة ممطرة.

بداية الشتاء

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يبدأ فصل الشتاء أرصاديًّا اليوم الجمعة إلى أن هذا الموسم سيشمل زيادة في معدلات الأمطار أعلى من المعدلات الطبيعية بنسبة توقع 50% خاصة على المدينة المنورة وحائل والمنطقة الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت كل من رفحاء وعرعر 8 درجات مئوية، فيما سجلت كل من حفر الباطن وسكاكا 9 درجات، بينما كانت أعلى درجة حرارة عظمى متوقعة اليوم في كل من جازان وينبع بواقع 33 درجة لكل منهما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل
تكنولوجيا

إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل

تكنولوجيا
موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بتصفيات كأس العالم
الرياضة

موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بتصفيات...

الرياضة
حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة نظامية
السعودية اليوم

حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة...

السعودية اليوم
4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم
صحة وطب‎

4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة...

صحة وطب‎
وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة
وظائف

وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

وظائف
القمة السعودية ودول الكاريكوم.. تأسيس لشراكة إستراتيجية وتطوير للعلاقات التجارية
السعودية اليوم

القمة السعودية ودول الكاريكوم.. تأسيس لشراكة إستراتيجية...

السعودية اليوم
تيك توك ترد على حملة المقاطعة السعودية: نعتز بالمملكة كمصدر إلهام لنا
تكنولوجيا

تيك توك ترد على حملة المقاطعة السعودية:...

تكنولوجيا
تداعيات احتجاز الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر
العالم

تداعيات احتجاز الحوثيين سفينة تجارية في البحر...

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه