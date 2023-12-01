خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية

أكد الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الجمعة هو أيام شهر ديسمبر الذي يعتبر آخر شهر من شهور السنة الميلادية 2023، ومدته 31، ويوافق بالهجري من 17 جمادى الأولى، ويستمر حتى 18 جمادى الآخرة 1445هـ.

خصائص ديسمبر

وتابع الحصيني في تدوينة له عبر منصة إكس: خصائص ديسمبر المناخية وفقًا لحساب الأرصاد العالمية يعتبر بداية شهر ديسمبر بداية لفصل الشتاء في شمال الكرة الأرضية، الثلث الأول منه تقريبًا من الوسم، وهو من أشهر الشتاء والأمطار في المملكة والخليج العربي.

وأضاف: في السابع منه تبدأ المربعانية وهي البداية الفعلية للشتاء، النجم الأول من المربعانية حكمًا وفعلًا امتداد للوسم، وفيه الانقلاب الشتوي الفلكي في شمال الأرض بتعامد أشعة الشمس وفقًا لحركة الشمس الظاهرية على مدار الجدي في 21 – 22 ديسمبر، ويستمر زيادة الليل على حساب النهار ثم يتساوى الليل والنهار مع تقدم الأيام ومتوقع أن يوافق هذا العام حالة ممطرة.

بداية الشتاء

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يبدأ فصل الشتاء أرصاديًّا اليوم الجمعة إلى أن هذا الموسم سيشمل زيادة في معدلات الأمطار أعلى من المعدلات الطبيعية بنسبة توقع 50% خاصة على المدينة المنورة وحائل والمنطقة الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت كل من رفحاء وعرعر 8 درجات مئوية، فيما سجلت كل من حفر الباطن وسكاكا 9 درجات، بينما كانت أعلى درجة حرارة عظمى متوقعة اليوم في كل من جازان وينبع بواقع 33 درجة لكل منهما.