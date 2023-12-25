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خطة جديدة من ريال مدريد لضم مبابي

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
خطة جديدة من ريال مدريد لضم مبابي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير أن نادي ريال مدريد الإسباني وضع خطة جديدة، وذلك من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر الصحفي “رامون ألفاريز” أن نادي ريال مدريد الإسباني سيتصل بالنجم الفرنسي في الأسبوع المقبل لمعرفة قراره النهائي حول الانضمام للريال من عدمه.

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ولا يرغب مبابي، تجديد عقده مع إدارة باريس سان جيرمان حيث يريد الرحيل، كما يفكر في الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية، وفقًا لمصادر موثوقة، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تستبعد حاليًّا تقديم أي عرض لتجديد عقد مبابي.

صدمة منتظرة من باريس سان جيرمان ضد مبابي 

وأضافت: “نية النادي هي أن يفي اللاعب بالاتفاق الحالي، ويقوم بتنشيط شرط التمديد لعام إضافي حتى 2025، بعدما عانى في السنوات الماضية نظرًا لوجود نيمار، الذي كان لديه وزن أكبر في النادي لأسباب تسويقية واقتصادية”.

وواصلت الصحيفة الإسبانية: “سيواجه النجم الفرنسي نفس المشكلة، حال قرر الانتقال لريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، الذي لديه فينيسيوس جونيور”.

وجاء في ختام التقرير: “سيكون الباب مفتوحًا أمام ريال مدريد لضم نجم باريس سان جيرمان مجانًا، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد أي إغراءات من نادي العاصمة الفرنسية لإقناعه بالبقاء”.

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