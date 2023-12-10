Icon

خطة دينية نوعية لتعظيم البيت الحرام وتعزيز قدسيته Icon رباعية تُهدي الفوز لـ توتنهام ضد نيوكاسل Icon ضربة قوية لـ ستاربكس تكبدها 11 مليار دولار Icon لحظة اندلاع حريق هائل في مطار بريستول البريطاني Icon موجة رعب بسبب سلالة كورونا الجديدة المتفجرة Icon كم عدد العمالة المنزلية المعفاة من رسوم المقابل المالي؟ Icon موعد مباراة الهلال والتعاون والقناة الناقلة Icon مصير هالاند من المشاركة بمونديال الأندية بعد مباراة لوتون تاون ضد مان سيتي Icon دفع الإيجار سيكون عبر المنصة فقط اعتبارًا من الشهر القادم Icon وليد عبدالله: علي البليهي أكثر لاعب يصنع مشاكل ووجود رونالدو غيّر النصر كثيرًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
السديس أكد اهتمام الدولة بتعزيز مكانة البيت العتيق ورعايته

خطة دينية نوعية لتعظيم البيت الحرام وتعزيز قدسيته

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
خطة دينية نوعية لتعظيم البيت الحرام وتعزيز قدسيته
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن تعظيم مكانة الكعبة المشرفة وصيانتها؛ يجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالحرمين الشريفين؛ لما يحملانه من مكانة عظيمة وثقل في قلوب المسلمين.

وقال: إن تعظيم مكانة البيت المنيف ورد في نصوص كثيرة في كتاب الله- تعالى- وسنة نبيه ﷺ، قال سبحانه: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]، وقال: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 96]، وقال: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: 97]، وقال المصطفى ﷺ: «لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ، مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيمِهَا» [أخرجه ابن ماجه].

قد يهمّك أيضاً
وقاء: السعودية الاستثناء الوحيد بعدم ظهور حمى الوادي منذ 23 عامًا

وقاء: السعودية الاستثناء الوحيد بعدم ظهور حمى الوادي منذ 23 عامًا

النصر يهزم الرياض برباعية

النصر يهزم الرياض برباعية

تعظيم وإجلال الكعبة

وبيَّن أن تعظيم وإجلال الكعبة المشرفة؛ يجيء لمكانتها الدينية والوجدانية، وتعلق المسلمين بها روحيًّا وإيمانيًّا؛ إذ هي متوجَّه صلاتهم ومحل نسكهم؛ فلا غرو في تعظيمها وتبجيلها، ورعايتها حق الرعاية.

وأعرب عن شكره للأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ على ما يقومان به من جهود جبَّارة، ومتابعة حثيثة؛ لكل ما يعمر المسجد الحرام حسًّا ومعنى، ويثري قاصديه من الطائفين والقائمين والركع السجود.

الإكرام في تعظيم البيت الحرام

واستذكر رئيس الشؤون الدينية، تدشين مبادرة “الإكرام في تعظيم البيت الحرام”؛ النوعية الأكبر من نوعها؛ والتي جاءت في مسار تعظيم البيت الحرام، وترسيخه في نفوس القاصدين والزائرين، والمسلمين أجمعين، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما، وإثراء تجربتهم دينيًّا.

وثمَّن جهود مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية على متابعة تقدم سير الأعمال التعظيمية للكعبة المشرفة، بمشاركة نخبة من الكوادر العاملة بمشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام، والاهتمام بأدق التفاصيل، واستخدام أحدث التقنيات؛ وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة المسددة.

خطة دينية نوعية

وأضاف: أن رئاسة الشؤون الدينية، ووفقًا لإستراتيجياتها المستقبلية؛ أعدت خطة دينية نوعية؛ لتعظيم البيت الحرام، وتعزيز قدسيته في قلوب المسلمين، ورعاية أحكامه وآدابه؛ عبر مسارات إثرائية دينية متعددة؛ تتضمن: إقامة اللقاءات والندوات، وعقد الحوارات والمسابقات؛ الدينية والثقافية والفكرية.

وتعد رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، تعظيم الكعبة المنيفة؛ من مرتكزات إستراتيجياتها الدينية الوسطية؛ تجسيدًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد في العناية الدائمة ببيت الله الحرام، وتعظيمه وتعزيز مكانته المقدسة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي
الرياضة

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي

الرياضة
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا
السعودية اليوم

نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار...

السعودية اليوم
مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر
الرياضة

مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر

الرياضة
تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية
حصاد اليوم

تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه