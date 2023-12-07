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جهود للارتقاء بالخدمات وضمان سلامتها

خطط إستراتيجية سعودية للتعامل مع الطلب على المياه إلى 2050

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٦ مساءً
خطط إستراتيجية سعودية للتعامل مع الطلب على المياه إلى 2050
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي: إن الوزارة لديها خطط إستراتيجية للتعامل مع الطلب على المياه في المملكة إلى عام 2050.

وتابع الفضلي خلال كلمته بملتقى ميزانية 2024 اليوم الخميس، أنه تم إكمال إستراتيجية واضحة للمياه من أجل المحافظة على المياه والارتقاء بالخدمات وضمان سلامتها.

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الطلب على المياه

ولفت الفضلي إلى بدء برنامج يعني بالعرض والطلب قبل سنتين، من خلال معرفة ماهية الطلب على المياه، ومعرفة مصادرها المطلوبة.

 

 

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