الاتحاد يستهدف الفوز الرابع أمام ضمك خطط إستراتيجية سعودية للتعامل مع الطلب على المياه إلى 2050 طالبة روسية تطلق النار على زملائها وتنتحر وظائف شاغرة لدى شركة ساتورب وظائف شاغرة في مطارات جدة إغلاق حديقة حيوانات بعد العثور على حذاء في فم نمر قرار حاسم بمنع تحليق الطائرة سيئة السمعة ارتفاع أسعار النفط يدعم بنوك منطقة الشرق الأوسط في 2024 وزير الصحة: لن يحتاج المواطنون السفر إلى الخارج للعلاج وزير النقل: نستهدف تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي والدفع بالاستثمارات
قال وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي: إن الوزارة لديها خطط إستراتيجية للتعامل مع الطلب على المياه في المملكة إلى عام 2050.
وتابع الفضلي خلال كلمته بملتقى ميزانية 2024 اليوم الخميس، أنه تم إكمال إستراتيجية واضحة للمياه من أجل المحافظة على المياه والارتقاء بالخدمات وضمان سلامتها.
ولفت الفضلي إلى بدء برنامج يعني بالعرض والطلب قبل سنتين، من خلال معرفة ماهية الطلب على المياه، ومعرفة مصادرها المطلوبة.
فيديو | وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن الفضلي: لدينا خطط استراتيجية للتعامل مع الطلب على المياه في المملكة إلى 2050 #ملتقى_ميزانية2024#الإخبارية pic.twitter.com/0WFVVpLRey
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 7, 2023